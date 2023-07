¿Vas a viajar en coche eléctrico este verano? Atento a estos consejos para optimizar la carga de la batería

Si también es tu primera vez, no te puedes perder el artículo que hicimos sobre todo lo que debes saber para viajar con un coche eléctrico este verano . Además, a lo largo de este reportaje te ofrecemos una serie de consejos para optimizar la carga de la batería de tu coche eléctrico durante los meses más calurosos del año .

Y es que las elevadas temperaturas del verano , que en algunas zonas suelen superar los 40 grados, no solo afectan a las personas, sino también a los coches, según Juice Technology , una de las compañías líderes a nivel mundial en el desarrollo y comercialización de soluciones de recarga para vehículos eléctricos. Del mismo modo que el habitáculo del coche debe mantener una temperatura adecuada para que el conductor y los pasajeros viajen de manera confortable, la batería de los coches eléctricos debe ser enfriada para evitar que se sobrecaliente , ya que de llegar a hacerlo tanto la autonomía como el proceso de carga de la batería se verían afectados.

Uno de los puntos más importantes a la hora de viajar en coche eléctrico es la planificación. Es imprescindible que organices tu viaje al detalle, incluyendo las paradas necesarias para recargar el coche, ya que no todas las estaciones de servicio cuentan con cargadores, especialmente si vas por carreteras secundarias. Así que si no quieres quedarte tirado y hacer de tu viaje una mala experiencia, planifica con tiempo las paradas que vas a hacer y, si es posible, reserva las estaciones de carga para una hora determinada, lo que te permitirá asegurarte de que el cargador no esté ocupado o averiado cuando llegues.