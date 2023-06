$!Empieza la cuenta atrás para comprar el Citroën My Ami Buggy

El precio del My Ami Buggy es de 1.490 euros , y se tiene que reservar mediante un peroceso 100% digital a través de la web de venta oficial del Citroën .

Citroën ha abierto el plazo de reserva para hacerse con una de 60 unidades del My Ami Buggy , una edición limitada del afamado cuadriciclo de una enfocada a la aventura. Los que quieran uno de estos ‘buggies’ tendrán que darse mucha prisa, ya que en la convocatoria hecha en Francia, las 50 unidades ofertadas se agotaron en tan sólo 18 minutos .

Pero sin lugar a dudas, lo que define a este My Ami Buggy es que carece puertas y techo para disfrutar al máximo del tiempo de ocio, mantener el contacto directo con la naturaleza y ofrecer mayor sensación de libertad. Eso no significa que el coche no se pueda coger los días de lluvia o frio, puesto que Citriën resguardar a los ocupantes de las inclemencias del tiempo, con unos originales elementos de protección.

Se trata de unas lonas de plástico con cremallera que hacen las veces de puertas. Éstas se pueden enrollar hacia la parte trasera y fijarlas unas vez plegadas en los pilares de las puertas con unos cierres a presión. Y cuando no se necesiten se desmontan por completo y se guarda en casa. Y lo mismo pasa con el techo, puesto que Citroën ha diseñado un nuevo sistema de cierre de la capota, con un tejido negro e impermeable que también lleva una cremallera para poder enrollarse y sujetar a la parte trasera del vehículo con unos cierres a presión. Y como las ‘puertas’, es totalmente desmontable si no se va a utilizar. Finalmente, en la parte delantera del My Ami Buggy se prolonga el marco del techo para formar una visera que subraya el aspecto recreativo de este modelo.