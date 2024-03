El Peugeot 308 se presentaba en 2021 con el objetivo de convertirse en la referencia del segmento de los compactos -y también de los familiares con la carrocería SW- generalistas. Un vehículo muy eficiente con calidad premium, tecnología avanzada y una estética agresiva y deportiva a la par que elegante para dominar uno de los espacios más concurridos del mercado. Además, llegó con una amplia oferta mecánica con varias opciones electrificadas. Sin embargo, en un futuro que se prevé eléctrico, a este coche total le faltaba una versión eléctrica, que finalmente ha llegado para culminar una de las gamas más completas del mercado.

Una variante que, en un principio, no estaba confirmada, debido a que la plataforma del vehículo, la EMP2 de Stellantis, no estaba concebida para eléctricos. Sin embargo, los ingenieros de la firma del león hicieron “magia” para conseguir que su base pudiera acoger una batería lo suficientemente capaz que, sumada a un motor eléctrico muy eficiente, permite al compacto de Peugeot no solo convertirse en eléctrico, sino además situarse entre los más competitivos del mercado.