$!Smart apuesta por la deportividad con el nuevo #3

Y es que no hay que olvidar que la deportividad la razón de ser de este smart, que en su versión Brabus ofrece cifras de auténtico escándalo. Con 428 CV , tracción total y 543 Nm de par motor , es capaz de acelerar de 0 a 100 km/h en tan sólo 3,7 segundos .

Los ingenieros de smart querían que el #3 no se solo se viese, sino que además se sintiese más deportivo que el #1 en todos los sentidos y desde el primer instante. Por eso han creado un puesto de conducción más bajo . Esto no solo es gracias a una menor altura de la carrocería, con 1.556 mm, sino también a un asiento que permite ir más cerca del asfalto.

Para aquellos que busquen un modelo en el que poder disfrutar más de la explosividad de un coche eléctrico, es más recomendable el #3 que el #1, por no mencionar el diseño deportivo de este último frente al ‘urbanita’. Con ello se busca atraer a la marca a un público todavía más joven, y con un estilo de vida más dinámico.

También comparten el cuadro de instrumentos con una longitudinal pantalla digital full HD de 9,2 pulgadas, el generoso y completo Head-Up Display, así como un sinfín de elementos de seguridad de serie como: control de velocidad adaptativo con función Stop & Go, asistente mantenimiento de carril, detección ángulo muerto, reconocimiento señales de tráfico, asistente para conducción en autopistas/autovías con asistente de cambio de carril y asistente de tráfico, sensores de aparcamiento, cámara 360 grados luces, asistente automático de aparcamiento (no disponible para Pro y Pro+), o luces adaptativas LED (no disponible para Pro y Pro+), entre otros.