Cupra echa el anzuelo en Estados Unidos

Si bien no se trata de una presentación a lo grande, ni van a disponer de un estand a la antigua usanza, Cupra ofrecerá la oportunidad de conocer los detalles de la marca española más rebelde a periodistas y profesionales del sector, y para ello nada mejor que disponer de dos de los modelos de éxito.

Aunque probablemente no sea el mejor momento para experimentos con gaseosa, en la industria del automóvil hay que ser valientes y fieles a una estrategia. Esto es lo que hará esta semana la marca que dirige Wayne Griffiths, Cupra , que coincidiendo con el Salón del Automóvil de Los Ángeles (California) estará presente en la muestra para presentar en sociedad dos modelos, el Terramar y el Formentor .

Hasta Los Ángeles se han desplazado dos coches, el nuevo Terramar, un SUV de corte familiar con el que la marca acabará complementando al recientemente renovado Cupra Ateca, que este año ha debutado en el mercado europeo (siendo además finalista del premio The Car Of The Year). Por el otro, el exitoso Cupra Formentor, un SUV compacto que es el que le está dando la vida a Cupra (y a Seat) y que de cara a cuando la marca entre en Estados Unidos, dispondrá de una versión 100% eléctrica.