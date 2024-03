Europa necesita otra perspectiva

Sí, De Meo y Diess . Ya les digo yo que una entrevista conjunta a los dos fue la peor y más tensa que he hecho en mi vida. Mientras Luca defendía el gas, Herbert se reía. Mientras el de Seat defenfía la productividad de Martorell, el otro argumentaba con sorna que en otros sitios producir era más baratos. Cosas de la alta política. Diess impulsó a ultratumba el eléctrico, arrastró con ello a todo el Grupo Volkswagen. Por suerte llegó Oliver Blume y recuperaron algo la cordura. De Meo , ahora es patrón de Renault , defiende lo eléctrico con su división Ampere pero sigue abrazando la combustión limpia con Horse . Pero eso es otra historia.

El bueno de Mikel Palomera (por aquel entonces y afortundamente para el sector todavía hoy director general de la marca en España) no sabía dónde meterse. Disciplinado, como siempre, asumió el guantazo, puso la otra mejilla y aceptó las nuevas tesis que su jefe, Luca de Meo , y el jefe de su jefe, Herbert Diess , planteaban para el futuro. Cómo ha cambiado todo.

Algunos de esos que pregonaban la electrificación total, incluso frenan. Esta misma semana Audi, cuya hoja de ruta marcaba 2026 para tener solo eléctricos, ya ha dicho que seguirá fabricando modelos de combustión más allá de esa fecha. Y es que dónde dije ‘digo’, digo ‘Diego’. Está claro que el coche eléctrico es un objetivo final, sí, pero me parece que algunos siguen pensando que para llegar de A a C no hay que pasar por B. La norma Euro 7 que se aprobará en Europa ya adelanta algo de ello.