Josep María Recasens (Renault), presentará candidatura a la presidencia de Anfac

El todavía presidente de la asociación (hasta que no llegue su relevo) y presidente de Seat, Wayne Griffiths , decidió abandonar el cargo tras ‘sufrir’ la inacción del Gobierno en materia de desarrollo de la electrificación en el sector, “decepcionado con los representantes políticos por su falta de compromiso” . Fue un importante toque de atención, que fue seguido del aplauso de los socios de Anfac y que abrió el melón también en otras asociaciones, como Anesdor (la que agrupa los fabricantes de motocicletas) que también arremetió contra el Gobierno y su falta de resultados.

La salida de Griffiths abrió el debate sobre su sustitución, que debería producirse antes de las vacaciones de verano. El mismo día del anuncio, EL PERIÓDICO y PRENSA IBÉRICA contactó con Josep Maria Recasens por ser el directivo profesional mejor situado en las quinielas. Nos confirmó que nadie se había puesto en contacto con él (todavía) pero que no se cerraba a nada. Hoy, tras una semana de analizar las posibilidades, ha decidido emprender la carrera a la presidencia de una asociación que tiene un importante reto por delante: cimentar la transición ordenada a la electrificación del automóvil . Griffiths lo intentó, pero las ‘largas’ que ha ido recibiendo del Gobierno le llevaron a presentar la dimisión.

Recasens es el mejor posicionado. Por prestigio internacional y por ser el máximo representante en España de uno de los principales fabricantes de automóviles mundia con varias plantas en nuestro país: Renault. La marca ya contó hace poco (antes de Griffiths) con José Vicente de los Mozos como presidente de Anfac, por lo que ahora volvería a asumir la posición al ser uno de los socios que tiene fábrica en España.

No es requisito pero si condición. Podría haber algún interés de alguna marca foránea, como Hyundai, en ocupar el cargo de la mano de Leopoldo Satrústegui quien contaría con buenos apoyos dada su excepcional trayectoria al frente del fabricante coreano en nuestro país, aunque no tuviese fábrica. Por otro lado, Stellantis, el grupo que preside Carlos Tavares, es quien cuenta con más plantas en nuestro país, pero desde el consorcio no se han pronunciado al respecto.