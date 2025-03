Los aranceles al automóvil de Trump no afectarán directamente a España

No obstante, esta medida apenas afectará a España . ¿Por qué? Pues sencillamente porque desde las 15 plantas españolas no sale ni un solo vehículo hacia Estados Unidos . De los 2,38 millones de coches que fabricamos en España ninguno cruza el Atlántico. Tampoco está previsto que lo haga ninguno en el futuro. La balanza comercial entre España y Estados Unidos en materia de automoción tiene prácticamente un empate técnico. Ni exportamos ni importamos.

Donald Trump ha vuelto a coger el winchester y a disparar. ¿Al aire? Para España , de momento, sí. El anuncio del presidente de Estados Unidos de aplicar medidas arancelarias de hasta el 25% a los vehículos producidos de fuera del país ha sacudido nuevamente los mercados y la maltrecha geopolítica mundial, aunque no es nada nuevo. Ya avisó el día 1 de su mandato. Muchos pensaron que era otro globo sonda, pero nada más lejos de la realidad.

Hasta el pasado mes de enero y contando un año completo desde enero de 2024, los principales destinos de nuestros vehículos son países europeos (por orden de volumen) como Alemania, Francia, Reuno Unido, Turquía, Italia, Bélgica, Portugal, Polonia y Austria. Marruecos también está en nuestro top 10. El único vehículo que podría llegar a Estados Unidos es la Mercedes Vito producida en Vitoria para ser taxi en ciudades como Nueva York, aunque la marca alemana ya no los homologa como tal, así que tampoco.

Si observamos el informe de la balanza comercial que facilita Anfac (Asociacion Nacional de Fabricantes de Automóviles y Camiones) también se puede ver que España tampoco podria aplicar ninguna sanción a los coches americanos. Porque no importamos ninguno (y no es de extrañar, son modelos sin sentido en nuestro país). Alemania es nuestro principal suministrador seguido de China, Turquía, república Checa, Japón, Corea del Sur, Reino Unido, Francia, Eslovaquia y Suecia. Sin rastro de ‘Tío Sam’.

No obstante, algún daño colateral se acabará produciendo tarde o temprano, ya que las plantas españolas dependende multinacionales del automóvil con base en Europa. Eso podría producir algún desajuste productivo en función de la evolución de las políticas de producto de cada marca. Alemania será la gran perjudicada en este último disparo de Trump. Analizando friamente la politica de Trump (arropado por su sombra Elon Musk, que no es ni americano) no es descabellada su idea de imponer aranceles a la producción foránea ya que el objetivo proteccionista es aumentar la productividad de las fábricas en suelo estadounidense.