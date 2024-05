Lynk & Co abre en Madrid su segundo Club para clientes de España

Situado en el número 1 de la emblemática Gran Vía , el nuevo espacio cuenta con un total de 360 m² repartidos en dos plantas de 180 m² . No obstante, más allá de ser un concesionario tradicional, el nuevo club de Lynk & Co ofrece una experiencia única , donde los clientes podrán experimentar de primera mano la innovación y el excepcional diseño del icónico Lynk & Co 01 , así como conocer todos sus detalles y descubrir la flexibilidad de ofertas disponibles en nuestro mercado (suscripción, alquiler, compra, préstamo y uso compartido).

Lynk & Co acaba de abrir su segundo Club en España , por lo que ya cuenta con doce espacios en toda Europa. Después de inaugurar sus instalaciones de Barcelona en 2022 , la llegada del nuevo club a la capital supone un paso definitivo hacia la consolidación de la marca en nuestro país .

“España es un mercado clave para Lynk & Co y la apertura de un Club en Madrid es un hito que refuerza nuestro compromiso con los consumidores españoles. Nuestros Clubs ofrecen experiencias de marca inmersivas en ciudades seleccionadas de toda Europa. No se trata de estar en todas partes, sino de estar en los lugares adecuados - y Madrid es sin duda el lugar adecuado para estar”, señaló Nicolas Lopez Appelgren, CEO de Lynk & Co.

El diseño del Club, a cargo del galardonado estudio valenciano Masquespacio, rinde homenaje a la cultura española, inspirándose en elementos emblemáticos de Madrid, como el teatro de La Zarzuela o la obra maestra de Velázquez: Las Meninas.

Además, en el nuevo Club, la marca presenta una extensa línea de marcas asociadas que comparten sus valores: sostenibilidad, innovación e inclusión. Velca, SAYE, NWHR, OWL, Melanje y Piece With Artist son algunas de las marcas afines que colaboran con Lynk & Co para ofrecer no sólo un producto, sino un estilo de vida.