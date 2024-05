La situación de Tesla en el mercado sueco es más tensa que nunca. Pese a que tiene al Model Y colocado como el coche más vendido en el país escandinavo, sus trabajadores llevan seis meses en huelga. Teniendo en cuenta que la compañía no tiene fábricas y no produce vehículos ni baterías en el país, este hecho podría parecer menos grave de lo que es, pero lo cierto es que su personal de mantenimiento está en huelga por lo que no se está prestando ese servicio en el país.

Desde hace medio año, más de un tercio de sus mecánicos se niegan a realizar sus tareas de mantenimiento y servicio, mientras el sindicato IF Metall, que los representa, pide un nuevo convenio colectivo que permita al sindicato firmar acuerdos que afecten a toda la plantilla de la compañía en el país. Elon Musk y la dirección local se niegan y esperan que la huelga caiga por su propio peso.

De hecho, la compañía ha llegado a confirmar recientemente que lo peor de la huelga ya había pasado, pero desde IF Metall aseguran que la huelga sigue y, por si fuera poco, uno de los sindicatos más grandes de Suecia, Unionen, que representa a más de 700.000 trabajadores de distintos sectores, se ha sumado a la lucha.