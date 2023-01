Toyota repitió en 2022 como la marca más vendida del mundo

En Europa, como explicó Cooke, la estrategia será continuista y buscará una comunicación constante y fluida con proveedores para encontrar soluciones a los problemas imprevistos. Asimismo, como argumentó en Bruselas, Toyota seguirá “trabajado con la filosofía de producir coches de calidad, rápido y al precio más bajo posible”. Todo, según advirtió, manteniendo una línea roja. “Nunca empezaremos a producir un coche que no podamos terminar. Si no tenemos todos los componentes, no lo empezamos”, zanjó.