BMW F900GS, jaque a la reina

Las motos adventure o maxitrail están de moda. Ya no es que todas las marcas de motos, no de escúteres, tienen un modelo de trail en su catálogo sino que las firmas con modelos estrella no dejan de reforzar su oferta. Aquí es donde encontramos a BMW, que después de lanzar a finales del año pasado la R 1300GS ahora les ha tocado el turno a las pequeñas de la saga, la F800GS, F900GS y F900GS Adventure.

“En 2013 lanzamos la nueva R1300GS, un modelo que ha tenido muy buena acogida, y ahora le toca los otros miembros de la familia, las F800GS, F900GS y F900GS Adventure. Porque hay vida después de la R1300GS”, apunta Alexander von Scheidt, Director de BMW Motorrad España.