En moto eléctrica por Euskadi

La citada ruta está compuesta por ocho etapas que se pueden ir hilvanando o realizar de forma independientes de una media de unos 100 kilómetros cada una . En nuestro caso, este viaje de descubrimiento estaba formado por las tres primeras: de Bilbao a Lekeitio, de Lekeitio a Zarautz y de Zarautz a San Sebastián . Y las protagonistas fueron las Zero SR , SR/F y SR/S , unos modelos que ofrecen una autonomía media por carretera de entre 160 y 190 kilómetros, y de 259 kilómetros en ciudad, dependiendo del tipo de conducción.

Viajar en moto eléctrica sí se puede . Con esta conclusión es como acabó una escapada de tres días al manillar de sendas motos eléctricas Zero tras recorrer tres etapas de e-Basque Route , la primera ruta a nivel nacional pensada para vehículos eléctricos con un recorrido recomendado, visitas de interés, puntos de carga y hoteles con puntos de carga.

La facilidad de conducción de una Zero es otro de sus grandes argumentos, además de su escaso mantenimiento . Si nos referimos al tiempo de recarga, estos modelos son capaces de alcanzar el 100% de la batería en una hora . Pero normalmente nunca llegaremos a recargar con la batería tan baja de manera que en menos de una hora volveremos a disfrutar de toda su autonomía. En este sentido se suele aprovechar una parada para tomar un café y estirar las piernas o una visita turística para cargar.

El tercer día tiene como punto final Hondarribia no sin antes pasar por Zarautz, Guetaria, subir al Monte Jaizkibel, que acoge la prueba ‘Punks Peak’ del evento ‘Wheels & Waves’ y nos permite disfrutar del buen dinamismo de las Zero. Una visita a Hiruzta Bodega con una cata de txakolí y disfrutar de un menú gastronómico en el Asador Sutan es el mejor punto y final de esta e-Basque Route al manillar de una Zero. Porque viajar en moto eléctrica sí se puede.