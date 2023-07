La tendencia de las maxitrail ha creado furor e incluso existen segmentos que adoptan guiños estéticos de estas aventureras. Por ese motivo, las marcas no han tardado en desarrollar modelos de cilindrada pequeña o media para los usuarios que no pueden (o quieren) adquirir modelos como la BMW R 1250 GS , Honda Africa Twin 1100 o la Ducati Multistrada.

Muchos criticaron el cambio en la normativa y procedimiento para acceder al carné de moto grande, aquellas que están por encima de los 35 kW o 47 CV. Hace unos bastaba con un único examen, pero ahora debes pasar el filtro del A2 y esperar un par de años para realizar el curso que te otorgará la licencia A (sin límite de cilindrada o caballos). Sea como fuere, algunos motoristas no quieren esperar a ese último escalón para comprar su primera moto endurera o para viajes, así que os dejamos una lista con las motos ideales para el carné A2.

Los modelos del carné A2 no tienen ni la potencia ni la tecnología de las nombradas, pero sí consiguen impresionar por su diseño y aplomo. Hace unos días, durante la Crome Rider, muchos me pararon para preguntar acerca de la QJ SRT 550, inspirada claramente en la exitosa alemana y con un porte que bien podría parecer una auténtica 1000. ¿Lo mejor? Esta lista mantiene un presupuesto por debajo de los 7.000 euros.