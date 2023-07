Para muchos la vida tiene forma de carretera, con un sinfín de caminos y bifurcaciones que, mediante decisiones, conformarán tu día a día, proyectos y expectativas. Cuando eres más pequeño, esas decisiones dependen principalmente de tu entorno, de una familia que esté dispuesta (o no) a acompañarte en tu descubrimiento personal. Como habéis comprobado ya, este no será un artículo de producto al uso, como tampoco lo es plantarse en la Crome Ride 2023 con tu padre a lomos de dos QJ SRT 550 y SRT 550X para completar más de 500 kilómetros de curvas por Catalunya .

Me siento frente al ordenador en un AVE de camino a Barcelona. Ha pasado una semana desde que arrancó una de las experiencias más enriquecedoras de mi vida sobre dos ruedas: poder participar en una motoruta con mi padre. A menudo me preguntan cómo empezó mi afición por el motor y, en mi caso, tiene las raíces en casa. Un hogar que respira gasolina por los cuatro costados, incluyendo primos y tíos también moteros, pero también un amor por la vida y las aventuras de cualquier tipo.

Quedarse en casa nunca fue una opción en “nuestros findes”, así que tampoco lo es ahora. Las motorutas como la Crome Ride, celebrada en Catalunya, permiten compartir tu pasión por las dos ruedas con amigos, compañeros de trabajo y, por qué no, en familia. Es una gran oportunidad para que las féminas dejen de lado los tópicos absurdos sobre sus capacidades, aguante o resistencia en rutas de distancias largas.

Además, realizar tantos kilómetros en un día es la mejor escuela que puedes encontrar y, pese al incremento notable de mujeres en el mundo de las dos ruedas, este tipo de evento sigue siendo mayoritariamente masculino. Más de 100 paquetes acompañaron a sus pilotos en esta edición, pero conté un total de 5 mujeres en su propia montura . Mi objetivo como apasionada es disfrutar de la comunidad heterogénea de las motos, pero también animar a más chicas a descubrir un mundo de libertad, adrenalina y compañerismo. La máquina ya no es una excusa y prueba de ello son las QJ SRT 550 y 550X que nos acompañaron hace un fin de semana .

Este cambio supone un aumento de altura de unos 3 centímetros, que para alguien de 1,60 metros como yo son importantes y determinantes para preferir la seguridad que me aporta la SRT 550 a secas. Además, los neumáticos Pirello Angel GT me inspiraron más confianza desde el principio y me ahorré casi 20 kilogramos de diferencia entre una y otra SRT. En marcha, las diferencias son inapreciables, dado que las dos tienen la horquilla invertida de la firma KYB y el monoamortiguador trasero.