Zero Motorcycles sigue creciendo en España

Zero Motorcycles continúa con su expansión en España . La marca estadounidense amplía su red de concesionarios con la llegada de cinco nuevos dealers durante los últimos meses, más concretamente Amper Bikes en Málaga, e-Lowing! en Igualada (Barcelona), Fecosauto en Mollet del Vallès (Barcelona), Baymoto en Tarragona y el nuevo concesionario de Motocicletas Marin en Elche (Alicante), además de dos servicios oficiales como son Mou-te en Moto en Sant Pere de Ribes (Barcelona) y Box 96 (Zaragoza). Con estas siete nuevas incorporaciones, Zero Motorcycles dispone de una red comercial compuesta por 16 concesionarios y 6 servicios oficiales en España .

La actual red de concesionarios y sus servicios oficiales permiten a Zero Motorcycles asegurarse una buena cobertura del territorio. Los clientes pueden ir a todos estos dealers a informarse, probar y comprar la completa gama de Zero Motorcycles compuesta por nueve modelos, con tres de 11 kW accesibles con el carnet A1 o B (con tres años de antigüedad). XR Motos en Madrid, Galenduro Store en Vigo, Lurauto Electric Mobility en Bilbao y en San Sebastián, Zeus Girona en Fornells de la Selva (Girona), MOW en Barcelona, e-Lowing! en Igualada (Barcelona), Fecosauto en Mollet del Vallès (Barcelona), Maswer en Sant Esteve Sesrovires (Barcelona), Baymoto en Tarragona, Motor JR Valle en Valencia, Motocicletas Marin en Elche (Alicante), Motos Marín en Murcia, Amper Bikes en Málaga y en las islas, Femotor en Tenerife, Fedeauto en Gran Canaria y Moteco en Mallorca son concesionarios.

Los servicios oficiales XR Motos Torrelodones (Madrid), Enerverc en Caldes de Montbui (Barcelona), Box 96 en Zaragoza, Wikibikes en Jerez de la Frontera (Cádiz) y Mou Te En Moto en Sant Pere de Ribes (Barcelona) garantizan el soporte técnico para el mantenimiento y reparaciones, mientras que Cooltra, NEXT Motorbike e Inquieto Moving Attitude son partners en la gestión de flotas B2B.

Para Umberto Uccelli, Vicepresidente y Managing Director Zero Motorcycles EMEA: “Desde que apostamos por gestionar el mercado español de forma directa hace ya más de dos años, abordamos este reto con una gran ilusión, ilusión que se ha traducido en este breve periodo de tiempo en una red que cuenta ya con 16 concesionarios y seis servicios técnicos. La voluntad de Zero Motorcycles es seguir creciendo en España para garantizar la atención que se merece un mercado como el español”.

En palabras de Josef Morat, Country Manager de Zero Motorcycles en España y Regional Manager del Sur de Europa, Oriente Medio y África: “nos complace mucho que haya cada vez más empresas activas en el mundo de la movilidad, o concesionarios de coches, o de motos o de movilidad eléctrica, que decidan contar con Zero Motorcycles para su portfolio de propuestas a sus clientes, considerándonos un valor añadido y reconociendo nuestro liderazgo en el sector de las motos eléctricas de altas prestaciones. Nos gusta porque demuestra que estamos en el buen camino y que ya no somos una novedad sino una marca con un determinado atractivo. Aunque todavía no estamos satisfechos porque hay más provincias y regiones que cubrir, y estamos en ello. Queremos acercarnos a nuestros potenciales clientes y cada día vamos sumando candidatos a nuestra red”.