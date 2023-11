$!Aixam Ambition: más tecnológico e igual de accesible

El éxito de conceptos como el Citroën Ami, o su variante aventurera My Ami Buggy, han impulsado a vehículos sin carné y las propuestas de las firmas no paran de llegar. Aixam, en cambio, es el fabricante líder en España desde hace años, de modo que su gama parte con la ventaja de aquellos que deben mejorar, pero no empezar. La nueva gama Ambition, que llega para sustituir a la exitosa familia de modelos Emotion, es un buen ejemplo con mejoras en el apartado tecnológico, nuevo chasis, carrocerías más atrevidas y un diseño inspirado en el mundo del turismo.

La primera evolución clara es la introducción de dos nuevas carrocerías: Coupé Sport y Crossline Pack. Esto supone una clara diferenciación entre las líneas, algo más desdibujadas hasta la fecha. Los modelos City y Coupe con 20 milímetros más largas, siendo esta última la encargada de mostrar una silueta deportiva con la luneta trasera más inclinada. El modelo Crossline/Crossover es el más innovador, con el techo y los pasos de rueda del mismo color que la carrocería, un guiño a la tendencia actual entre los SUV europeos. Además, el techo se ha elevado y ofrece más espacio interior.