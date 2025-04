CareMakers: cuando la movilidad también abre puertas al empleo

En un mundo donde todo va más rápido —pero no todo el mundo puede seguir ese ritmo—, Renault Group España ha querido hacer algo distinto. CareMakers no es solo un programa de movilidad inclusiva; es una mano tendida a quienes más lo necesitan. Una herramienta para cambiar vidas. Y sí, también una furgoneta o un coche que lleva a la entrevista de trabajo, al nuevo empleo o simplemente... a empezar de nuevo.

Porque a veces, la diferencia entre tener trabajo o no, es poder llegar a tiempo.

Diana lo sabe bien. Tiene 51 años, dos hijas y llevaba años rechazando oportunidades porque no podía permitirse llegar a ellas. El transporte público, en su zona, no daba para más. “Desde que tengo el Dacia Sandero me siento independiente. Libre. Me ha cambiado la vida”, nos cuenta. Y lo dice con una sonrisa tranquila, pero firme.