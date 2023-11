Hace tiempo que la ciencia ficción dejó de parecer una temática más de la gran pantalla. Vivimos en nuestras propias carnes la revolución de la era digital y virtual, de modo que muchos tienden al rechazo como primera reacción. No los culpo, todavía me cuesta asimilar lo vivido durante el evento One of Us con el Exponential Experience de Cupra. La idea que vertebra este proyecto es sencilla y trata de conectar al piloto con el mundo virtual, mientras conduce un coche de verdad, concretamente un Cupra UrbanRebel Racing Concept de 435 CV. ¿El resultado? La experiencia más alucinante, disruptiva e innovadora que he vivido nunca.