La bicicleta más larga del mundo tiene 38 pedales y capacidad para 20 personas

La bicicleta está ganando cada vez más protagonismo en la movilidad actual, puesto que se trata de un vehículo sostenible que no contamina, es fácil de aparcar, tiene un mantenimiento sencillo y económico y, además, es bueno para la salud; unas características que lo convierten en una excelente opción para moverse por la ciudad . En el mercado actual encontramos una gran variedad de bicicletas : las hay eléctricas, híbridas, de montaña, plegables, grandes, pequeñas... Pero, ¿alguna vez te has preguntado cuál es la bicicleta más larga del mundo? Con motivo del Día Internacional de la Bicicleta , te lo contamos.

La bicicleta fue reconocida en 2015 por el Libro Guinness de los Récords como la más larga del planeta, aunque el proceso no fue nada fácil. La organización de Guinness World Records solicitó a los constructores una prueba que confirmara la capacidad de la bicicleta para viajar un mínimo de 100 metros sin detenerse, es decir, sin que los conductores tocasen el suelo. Lógicamente, controlar una bicicleta tan grande no es una tarea fácil, por lo que varios ciclistas se cayeron durante el primer intento de récord, aunque sin lesiones graves. No obstante, en un segundo intento que tuvo lugar el 17 de enero de 2015, los siete ciclistas superaron la prueba y alcanzaron su tan deseado reconocimiento.