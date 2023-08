Las viejas baterías de los coches eléctricos pueden dar energía a 750 hogares durante un día

Uno de los principales argumentos de los detractores de los coches eléctricos es: ¿qué se hará con todas las baterías de los BEV cuando ya no valgan? Y lo cierto es que no les falta razón, ya que no se pueden hacer desaparecer fácilmente, y están compuestas por elementos pesados y bastante contaminantes. Así que la mejor salida es buscarle una segunda vida útil, una vez ya no sirvan para mover un coche.

Este es precisamente el proyecto en el que está trabajando JLR junto con la compañía de referencia en el sector de las energías renovables, Wykes Engineering Ltd. Conjuntamente están desarrollando uno de los mayores sistemas de almacenamiento de energía del Reino Unido, con el que aprovechan la energía solar y eólica reutilizando las baterías de vehículos Jaguar I-Pace. Éstas pueden usarse en situaciones de bajo consumo energético cuando su vida útil sea inferior a los estrictos requisitos de un vehículo eléctrico, lo que las suele dejar con una capacidad residual del 70-80 %.