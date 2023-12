El éxito mediático de los campers ha insuflado notoriedad a un sector, el del caravaning, que vivía de la tradición familiar y el legado. Un universo con espacio para todo tipo de aventureros, desde aquellos que quieren camperizar su propia furgoneta hasta los campistas más exigentes. Un cliente que no está dispuesto a renunciar a nada y que, seguramente, tendrá a esta Adria Sonic Plus 600 SL en su lista de pretendientes. Si no es así, te contamos por qué debes incluirla.

En este artículo, dejamos volar nuestra imaginación con la vista puesta en el Sorteo de Lotería de Navidad, que dota al Gordo con cerca de 400 mil euros de premio. Si tu sueño es dejarlo todo atrás y descubrir mundo en una autocaravana de lujo, el mercado está repleto de Liners y Overlands adecuadas a presupuestos millonarios. Por suerte, Adria propone, también, una opción más contenida y realista para disfrutar de una merecida jubilación