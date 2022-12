Ya puedes conducir el Cupra UrbanRebel Concept en Forza Horizon 5

Los fans de los juegos de carreras sabrán que esta no es la primera incursión de Seat y Cupra en los videojuegos. De hecho, tampoco es la primera vez que hacen acto de presencia en Forza Horizon 5 , ya que desde hace unos meses está también disponible el Cupra Tavascan XE , la versión de competición del SUV eléctrico de la marca específica para la Extreme E , competición de la que este título es socio oficial.

Pero, sin duda, es en Assetto Corsa donde podemos disfrutar del mayor número de vehículos de Seat . No de forma oficial, pero en la versión de PC disponemos de miles de coches como contenido descargable gratuito creado por la comunidad. En el caso de Seat, desde la popular web Assetto Corsa Database tenemos acceso a iconos como el Seat 124 2100 Gr 5 , el prototipo Seat Cupra GT , el Seat Ibiza en múltiples versiones y el Seat León Cupra también en varias variantes y generaciones. Todo un paraíso.

No hay que olvidarse, además, del videojuego Seat Cupra Race, lanzado en 2009 para dispositivos móviles para conducir el Ibiza SC, el Ibiza ST y el León Cupra. En ese título se podrían realizar campeonatos, personalizar los vehículos estética y mecánicamente y correr an varios circuitos contra otros coches de la marca. Lamentablemente ya no está disponible.