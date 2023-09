Hace un mes te contamos como el Porsche Taycan 4S Cross Turismo hizo historia al completar el viaje más rápido en un coche eléctrico, tras recorrer un total de 1.845 kilómetros en 29 horas y 15 minutos . Sin embargo, la firma alemana no deja de sorprendernos y, en esta ocasión, ha logrado batir un nuevo récord Guinness con el Taycan Cross Turismo tras completar un recorrido extremo de 2.783 kilómetros con un desnivel de 5.573,979 metros , el mayor hasta la fecha en un coche eléctrico.

El desafío, que duró diez días, comenzó en el lago Ayding, el punto más bajo de China (-218,845 metros de altitud), y finalizó en la cumbre del Hongtu Daban (en el Tíbet), en una de las carreteras nacionales más altas del mundo, con 5.355,134 metros sobre el nivel del mar.

Conseguir el increíble récord de altitud de 5.573,979 metros no fue tarea fácil, puesto que la ruta Xinjiang-Tíbet cuenta con vías que no siempre están en buen estado y las condiciones climáticas en dicha zona suelen ser extremas. No obstante, todos estos riesgos sirvieron para demostrar las capacidades off-road del Taycan Cross Turismo, así como su fiabilidad y eficiencia.

A lo largo de la ruta se produjeron cambios drásticos en las condiciones climáticas y geológicas, desde temperaturas extremas de 70ºC hasta carreteras heladas, pero el Taycan Cross Turismo se adaptó a la perfección a cada una de ellas, convirtiendo el viaje en una experiencia única.