Este es el coche híbrido con etiqueta ECO que menos gasolina consume

Se trata del Mazda2 en su versión Hybrid Pure Plus, un pequeño modelo urbano de 3,94 metros de longitud y apenas 1.200 kilos de peso, pensado principalmente para moverse por ciudad , donde saca relucir su mayor eficiencia . En este contexto, según su ficha técnica, ofrece un consumo de tan sólo 2,9 l/100 km lo que habla del buen rendimiento de su sistema híbrido ; que por cierto es el mismo que el del Toyota Yaris , ya que se trata del mismo coche pero con distintas insignias en su frontal.

El precio del Mazda 2 Hybrid no es tan bajo como su consumo, ya que parte de los 26.328 euros, por lo que podemos decir que el coche ahorrados no es precisamente el más barato de su segmento. Incluso el Toyota Yaris 5p 120H Business Plus que sería su ‘igual’, es más accesible, con un precio de 24.850 euros.

