Todavía recuerdo cuando, días antes de vivir el encierro provocado por la pandemia, asistí a la presentación del Citroën AMI . Ya entonces me resultó un concepto revolucionario al que no íbamos a llamar coche, sino herramienta de movilidad . Tal ha sido el éxito, comercial e industrial de este modelo, que el grupo Stellantis ha tomado sus credenciales para crear un nuevo icono de la movilidad urbana del presente: el Fiat Topolino .

A muchos os sonará el nombre, y no es para menos. Fiat produjo este utilitario de 1936 hasta 1955 y el propio pueblo lo renombró como 500 , ¿os suena ahora? Ese pequeño huevo con ruedas que enamoró al gran público por su simplicidad y permitió a muchos europeos realizar sus primeros viajes “low cost” para la época. El diseño de Giacosa redujo al máximo los componentes que podían elevar el coste y suponer averías e incluso se podía regular el consumo de combustible al abrirse o cerrarse un tirador situado en el salpicadero.

Soluciones ingeniosas que, en formato de cuadriciclo, vuelven a estar presentes en un vehículo 100% eléctrico que no podrá pasar de 45 km/h. Se enmarca en la categoría L6e, por lo que podrán llevarlo aquellos con licencia AM desde los 15 años, pero no podrá circular por las vías rápidas de España.