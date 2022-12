Citroën Ami: La lógica del éxito

Volviendo al Citroën My Ami, el pionero en esta era disruptiva de la firma, muchos lo habréis visto circulando por las calles de Madrid o algún pueblo de la llamada España Vacía. A día de hoy, puedes adquirir un Ami en sus versiones My Ami Pop, My Ami Colour y My Ami Tonic desde 7.790 euros. Cada una de ellas añade elementos estéticos diferenciadores que cuadran, de una manera u otra, con el cliente final o un servicio de carsharing determinado.