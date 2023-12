Con un tamaño de 4,46 metros de largo , queda a medio camino entre el CH-R y el RAV4 , de modo que se convierte en una opción interesante para familias que buscan un único vehículo para todas las situaciones. Es un segmento de lo más competido, en el que encontramos alternativas como el Kia Niro , Hyundai Tucson o Nissan Qashqai y su precio no es una de las principales ventajas.

El Toyota Corolla tiene el mérito de ser el vehículo más vendido del mundo, un título revalidado en varias ocasiones y para el que no le faltan razones. La evolución de su sistema híbrido consigue refinar su comportamiento a cada generación, unas mejoras que la firma ha trasladado a una versión sobreelevada del mismo. La fórmula del Toyota Corolla Cross es sencilla y se suma a las variantes ya existentes bajo esa denominación: Corolla , Corolla Sedán y Corolla Touring Sports . Esta vez con los componentes estéticos y prácticos de un SUV.

Un distintivo presente en sus dos versiones no enchufables, de 140 CV y 196 CV . Ambas están compuestas por un bloque gasolina, de 1.8 l y 98 CV en el primer caso o de 2.0 l y 152 CV el segundo , junto a un motor eléctrico de 95 CV y 113 CV respectivamente. Nosotros hemos conducido la opción menos potente , que llega hasta los 180 km/h y homologa un consumo de 4,9 l/100 kilómetros. Más adelante comprobaremos si es cierto.

Para el bolsillo, la versión probada sale desde 36.499 euros en el configurador de la firma y son 41.800 euros para el modelo de casi 200 CV. Todavía no está en venta la opción de tracción total del 200H, pero llegará para ponerse a la altura de los rivales más aventureros.

Las llantas de aleación de 18 pulgadas del modelo probado están disponibles de serie, dado que las principales diferencias entre el paquete Style y Style Plus residen en los elementos de conectividad. De su vista lateral me quedo con el detalle negro que imita a las barras del techo, así como la línea cromada que queda justo por encima de las ventanillas y genera la sensación de techo flotante en el pilar C.