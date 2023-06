Volkswagen Driving Experience: 20 años formando conductores

La Escuela de Conducción permite además crear un vínculo especial con los clientes. “Seguridad, innovación y fiabilidad son atributos que definen a nuestra marca, pero lo que de verdad nos diferencia de la competencia es la emoción que desprenden nuestros vehículos con modelos tan icónicos como el Beetle o el nuevo ID. Buzz” declaró Albert García.

Los cursos previstos para este año son el R Ice Experience y 4Motion Hielo y Nieve, el One to One, Meet&Drive con Luis Moya, Escuela ID, Escuela R y Escuela GTI.