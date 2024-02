Como te hemos comentado antes, casi todos los vehículos están obligados a pasar la ITV, pero lo que muchos no saben es que puedes pasarla voluntariamente si crees que tu coche necesita una pequeña revisión. En esta ITV voluntaria podrán hacerte una revisión completa o parcial del vehículo, para que sepas con certeza que todo está como debería. No obstante, si se encuentra algún fallo, deberás subsanarlo y pasarla de nuevo.

Además, pasar la ITV voluntariamente no evitará que tengas que pasarla de nuevo cuando te corresponda. El proceso para pasar la ITV de forma voluntaria es similar al de una normal, pidiendo cita y acudiendo el día asignado. Eso sí, por lo general, el precio suele ser un poco más bajo. Se considera que una ITV es “voluntaria” cuando la fecha de vencimiento de esta no es muy próxima. Es recomendable que la pases si has tenido un accidente recientemente o has realizado varios viajes largos en poco tiempo. Otra opción es acudir al taller.