Dentro del informe, una de las cosas que más pueden preocupar para la seguridad vial es, precisamente, que en muchos de los siniestros con patinetes eléctricos se reflejan situaciones contrarias a la normativa. Una de las normas principales es la de que los VMP no pueden circular por las aceras, pero en el informe de Mapfre queda reflejado que de todos los siniestros el 5% se han producido en esas áreas.

Otras normas que todo VMP debe cumplir es la de no superar los 25 km/h, no circular por autovías, autopistas vías interurbanas o túneles en ámbito urbano y no transportar ocupantes. Todas estas normas suelen saltarse, ya que más de uno habrá visto a conductores de patinetes eléctricos montar con alguien más, circulando a grandes velocidades y por donde no deberían.

También destaca la obligación de contar con un certificado de circulación para nuevos VMPs a la venta desde el 22 de enero de 2024. Los usuarios de patinetes que los hayan comprado antes de esa fecha y que no dispongan de dicho certificado pueden seguir utilizándolos hasta el próximo 22 de enero de 2027.