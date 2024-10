Así pues, la DGT ha informado en su cuenta de ‘X’ (antes Twitter) sobre las diferentes multas que te pueden poner cuando vas conduciendo uno. Cabe destacar que los VMP también deben cumplir con la seguridad vial , por ello no todo está permitido.

Estas multas oscilan entre los 500 y 1.000 euros , todo dependiendo de la cantidad de alcohol y la gravedad de un posible accidente. No obstante, siempre lo más recomendable y seguro es no beber ni una sola gota de alcohol si vas a coger el patín eléctrico, la bici o cualquier otro vehículo.

Aunque sean vehículos pensados para acortar distancias o por la ciudad, eso no significa que no te puedan hacer un control de drogas o de alcohol . De hecho, en los VMP la tasa de alcohol es más baja, ya que está en los 0,25 mg/l, por lo que, incluso, con una lata de cerveza ya podrías superar ese umbral.

Al igual que pasa en los coches o motos, no se puede ir con el teléfono en las manos ni mucho menos usarlo mientras conduces. De la misma forma, los auriculares no están permitidos, ya que te pueden distraer en la carretera y no oír sonidos importantes como las ambulancias.

Las luces y los chalecos son importantes con poca visibilidad, por lo que si usas ninguna de las dos, serás sancionado. Una de las infracciones que más se incumple es, precisamente, la de conducir por aceras y zonas peatonales. Estos vehículos pueden alcanzar velocidades muy altas para lo pequeños que son, por lo que podrías causar mucho daño a los peatones. Así pues, todas estas acciones suponen multas de 200 euros.