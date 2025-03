Desde monoplazas icónicos hasta piezas únicas de la historia de la F1, este garaje de ensueño cambia de manos en una transacción histórica. Una impresionante colección que, según se ha podido saber, no será privada, ya que se expondrá a todo el público.

La Fórmula 1 no solo se vive en la pista, también se colecciona. Bernie Ecclestone , el hombre que transformó la categoría en un imperio global, ha decidido vender su mítica colección de coches de F1 . Y el comprador no es otro que el heredero del imperio Red Bull , quien ahora se hace con una de las colecciones más valiosas del automovilismo.

Bernie Ecclestone no solo fue el jefe de la Fórmula 1 durante muchos años y una figura reconocida, sino que llevó a esta competición a ser un fenómeno global . En la actualidad, la F1 es un evento muy seguido en todo el planeta, pero durante un tiempo fue un deporte de nicho.

Una colección valorada en 646 millones de dólares (unos casi 593.000.000 de euros al cambio), aunque no se sabe del todo cuanto ha pagado exactamente Mateschitz por la colección. El que ha manejado esta venta ha sido Tom Hartley Jnr , conocido por vender coches deportivos y clásicos . Él mismo aseguró para el medio Telegraph que esta ha sido la “venta más grande jamás alcanzada por una colección de coches clásicos” .

Como ya hemos mencionado, se trata del heredero de la gigante empresa Red Bull . Mark es el único hijo del ya fallecido Dietrich Mateschitz, cofundador de la empresa allá por el año 1987. Es decir, pese a que el heredero no ha recibido el total de la empresa, debido a que su padre creó Red Bull junto al tailandés Chaleo Yoovidhya .

Así pues, con la muerte de ambos fundadores originales, ahora son los hijos quienes llevan este conglomerado que en 2023 vendió 12.100 millones de latas, según datos de Forbes. De esta forma, Mark Mateschitz posee el 49% de Red Bull, con un patrimonio neto de 40.5 mil millones de dólares.

El heredero ha asegurado que esta colección que ha adquirido va a ser expuesta al público, por lo que no se trata de un capricho de ricos. De hecho, el mismo Bernie Ecclestone no se la habría vendido si no hubiera tenido estas intenciones.