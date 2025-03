Si eres de esos a los que el carnet de conducir te caduca dentro de poco te interesa saber cómo es este trámite. Es cierto que no se trata de algo obligatorio, ya que puedes o no renovarlo si lo consideras. Sin embargo, hasta que no lo tengas renovado no tendrás permiso para conducir de forma legal. Es más, aunque tu carnet de conducir solo lleve unas horas caducado los agentes de tráfico te podrán multar. Por lo tanto, debes estar atento a cuando caduca para que puedas renovarlo sin complicaciones.

¿Cómo se renueva el carnet de conducir?

Para empezar, una vez que tienes tu carnet, las renovaciones se hacen cada 10 años. En el momento que cumples los 65 años es cuando ese periodo se reduce a la mitad, es decir, cada cinco años. Por último, desde los 70 se debe ir renovando cada dos años. De esta forma, la DGT se asegura de que las personas mayores estén capacitadas para conducir, porque cada vez que vayas a renovar el carnet de conducir tendrás que presentar un reconocimiento médico. Con ello, demuestras que estás capacitado para conducir.

Por otra parte, la renovación se puede hacer tres meses antes de que caduque, aunque también se puede renovar incluso cuando ya ha vencido. No obstante, si has perdido todos los puntos de tu licencia no tendrás permitido renovarlo hasta que recuperes algunos. Cabe añadir que, aunque renueves tu carnet unos meses antes, no perderás días de validez. Ahora bien, para realizar la renovación del carnet de conducir tienes hasta 3 métodos:

De forma presencial : en este sentido solo tendrás que dirigirte a los conocidos como Centro de Reconocimiento de Conductores. Una vez allí, te realizarán las pruebas médicas pertinentes, pidiendo cita previa, y tramitarán el informe que asume que puedes conducir. Después, tendrán que enviarte el carnet a tu domicilio y, mientras tanto, te otorgarán uno provisional que dura 6 meses.

: en este sentido solo tendrás que dirigirte a los conocidos como Centro de Reconocimiento de Conductores. Una vez allí, te realizarán las pruebas médicas pertinentes, pidiendo cita previa, y tramitarán el informe que asume que puedes conducir. Después, tendrán que enviarte el carnet a tu domicilio y, mientras tanto, te otorgarán uno provisional que dura 6 meses. Por internet : a través de internet también podrás renovar tu carnet de conducir. En estos casos hay unos pasos que debes seguir. Primero, debes aportar una serie de documentos como la solicitud oficial de renovación y el informe psicofísico de un Centro de Reconocimiento de Conductores. Después, una foto tuya 32x26 mm y, por último el justificante de pago de la tasa de renovación. Ya para terminar, con todos estos documentos tendrás que acceder al Registro Electrónico de Tráfico para enviarlos por esta vía.

: a través de internet también podrás renovar tu carnet de conducir. En estos casos hay unos pasos que debes seguir. Primero, debes aportar una serie de documentos como la solicitud oficial de renovación y el informe psicofísico de un Centro de Reconocimiento de Conductores. Después, una foto tuya 32x26 mm y, por último el justificante de pago de la tasa de renovación. Ya para terminar, con todos estos documentos tendrás que acceder al Registro Electrónico de Tráfico para enviarlos por esta vía. Desde el extranjero: probablemente no sabías que estando fuera de España también puedes hacer la renovación de tu carnet de conducir. Para ello, debes dirigirte al consulado del país en el que estás. A partir de ahí, solo hace falta portar los documentos anteriores con alguna excepción: informe psicofísico (visado por la Oficina Consular de España en el país que te encuentres), fotografía personal y justificante de pago de la tasa.

De esta forma, puedes realizar la renovación como más te convenga, aunque en cualquier caso deberás abonar una tasa que es de unos 24,58 €. Sin embargo, existe un grupo que puede hacerlo gratis.

¿Quiénes pueden hacer la renovación del carnet de conducir gratis?

Ya hemos mencionado que un grupo de la población puede realizar la renovación del carnet de conducir gratis, si cumple con un requisito. Pese a que cuanto más mayor te haces la renovación la haces más de seguido, los conductores de 70 años en adelante lo hacen de forma gratuita.