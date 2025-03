Para empezar, los datos de Euromaster reflejan que durante el año 2023 se realizaron 2,7 millones de inspecciones a furgonetas en la ITV. De todas esas, más de 700.000 dieron como resultado rechazo en la primera visita, lo que supone el 25%. Además, AECA-ITV también refleja que es muy preocupante que el 43% de las furgonetas no se presentan a la inspección.

Todo esto se debe a que, como muchos de estos vehículos tienen muchos años, sale más rentable económicamente no acudir y pagar la multa. De hecho, no es lo mismo que te multen con la inspección suspensa que sin acudir, ya que por la primera te multarán con 500 euros y por la segunda solo con 200. Por tanto, muchos conductores deciden no ir y abonar las multas antes que ir al taller.