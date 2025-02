No en todos los países del mundo tu carnet de conducir de España servirá como permiso de circulación, ya que cada uno tiene sus normativas concretas . Por lo tanto, es preciso que conozcas la lista de los países en los que tu permiso de conducir no servirá para nada.

Viajar por el mundo siempre es algo emocionante que te permite conocer lugares extraordinarios . Sin embargo, si eres de esos a los que le encanta conducir y tienes pensado viajar, debes tener mucha precaución si no quieres que tu viaje se convierta en una película de miedo .

Es cierto que España tiene muchos acuerdos con diferentes países para que nuestro carnet sirva. Por ejemplo, en toda Europa no necesitarás ningún documento extra para circular con tu permiso, ya que esto se hizo para facilitar la movilidad de los españoles fuera de nuestras fronteras.

Puedes estar pensando que no tiene mucho sentido, ya que muy pocos se podrán permitir el lujo de llevarse su vehículo propio al extranjero . Sin embargo, en el caso de que viajes y alquiles un coche o moto deberás tener un permiso válido en dicho país .

De hecho, más allá de Europa, existen otros países con los que España tiene estos acuerdos, los cuales son: Brasil, Marruecos, Turquía y Corea del Sur . Sin embargo, estos son solo algunos casos, ya que existen hasta 9 países en los que no podrás conducir con tu carnet :

Por lo tanto, viajar a estos países sin el ya mencionado Permiso Internacional de Conducción , sería como no tener carnet de conducir , por lo que no podrías coger ningún vehículo en sus fronteras.

Ahora bien, quizás te estés preguntando cómo se obtiene dicho permiso para que puedas conducir en el extranjero. Lo cierto es que el trámite no es excesivamente complejo, ya que solo tendrás que ir a una oficina de la DGT y llevar una serie de documentos obligatorios .

En este sentido, tendrás que presentar tu carnet de conducir (tiene que estar en vigor), tu Documento Nacional de Identidad (DNI) y una foto tuya a tamaño carnet. Con todo esto ya podrás solicitar el PIC, aunque el último trámite es pagar una tasa que cuesta unos 10 euros.

Cabe mencionar que este permiso para conducir en el extranjero tiene una validez de tan solo un año. Es decir, cuando te caduque no podrás renovarlo, sino que tendrás que hacerte uno nuevo. Es quizás lo más tedioso, pero si no vas a usarlo demasiado no será un inconveniente.

Tampoco se debe dejar pasar que se trata de una libreta extensa, ya que tiene 16 páginas. Sin embargo, esto es así porque vienen todos tus datos en hasta 8 idiomas diferentes, para que en cualquier país que visites puedan leerlo sin problemas.