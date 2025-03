¿Estrategia empresarial, capricho o la jugada maestra para evitar problemas de transporte? La historia detrás de este ‘monopolio sobre ruedas’ no tiene desperdicio.

Es probable que te preguntes en qué coche iba montado el bueno de Michael O’Leary, pues bien era suyo y se trataba de un Mercedes-Benz S500L negro y contaba con un chófer profesional, además de con la licencia y el número de registro. Estaba haciendo algo totalmente legal, aunque pecando de ciertos lujos . No obstante, este Mercedes-Benz se puso a la venta en 2011 por unos 20.000 euros y con más de 270.000 km en el cuentakilómetros .

Otra de las maniobras poco éticas de Michael O’Leary fue la de convertir a esta empresa con un solo taxi en su flota en ilimitada. Es decir, ya no estaba obligado a mostrar cuanto facturaba su empresa, pero se conoce que hasta que ocultó estas operaciones había ganado más de 580.000 euros.

En la actualidad, la realidad es que no se sabe con tanta seguridad si el bueno de O’Leary sigue circulando en su empresa con solo un taxi, ya que su registro de movimiento se ha vuelto más pragmático. Independientemente de ello, no cabe duda que el CEO de Ryanair utilizó una maniobra que es legal, aunque no deja de ser una excentricidad más.