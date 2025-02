En efecto, el conocido grupo de rock tuvo su logotipo puesto en un coche de la Nascar. Además, dicho vehículo corrió en la Daytona 500 , que es la más importante de toda la temporada en esta competición. Es cierto que la música va por gustos, pero es difícil que no conozcas a los ‘Guns N’ Roses’ y no deja de ser sorprendente verles en una pista de carreras.

Sin embargo, no es tan descabellado porque los miembros del grupo son amantes de los coches. Por lo tanto, cumplieron un sueño al aparecer en la Nascar. También hay que decir que el logotipo del grupo estadounidense es más que reconocible a nivel mundial.

Lo más común es que la marca de cola se patrocinara con su versión clásica , pero en esta ocasión era la Zero. Pese a eso, la realidad es que Coca-Cola siempre busca publicitar todas sus variantes , aunque no deja de ser raro ver este patrocinio.

Quizás no es tan impactante o curioso que Coca-Cola patrocine a un coche de la Nascar , ya que se trata de una marca mundialmente conocida. Sin embargo, lo que sí puede chocarte más es que sea, concretamente, su versión cero azúcar .

La Nascar no deja de sorprenderte en sus patrocinadores, porque ver a los M&M’s y sus personajes es cuanto menos curioso. Sin embargo, estamos hablando de uno de los sponsors más clásicos de la competición, porque estuvieron presentes desde 1990 .

Es probable que lo último que te esperases en patrocinadores es una tienda que se dedica a artículos de pesca, caza y campamentos, pero la realidad no miente. Bass Pro Shops es una tienda familiar y pequeña que nació allá por año 1971 en Springfield, Misuri. Por lo tanto, es realmente curioso como una tienda que se basa en actividades al aire libre patrocine coches en la Nascar.

Además, el fundador de Bass Pro Shops también creó el Johnny Morris Wonders of Wildlife National Museum and Aquarium. Así de primeras no tendrás ni idea de lo que es, pero se considera la atracción de vida silvestre más grande de todo el planeta.