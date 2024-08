Sin embargo, todavía persisten numerosos mitos sobre supuestos “trucos” que, según algunos, pueden ayudar a evitar dar positivo en estas pruebas . Desde esperar un par de horas hasta tomar granos de café o realizar ejercicio intenso, estos métodos no solo son ineficaces , sino que también pueden dar una falsa sensación de seguridad.

Por otro lado, tomar granos de café , bebidas energéticas o limón tampoco cambiará el resultado de la prueba. Aunque el café puede hacerte sentir más despierto, no tiene ningún efecto sobre las drogas en el cuerpo. Los dispositivos utilizados en los controles están diseñados para detectar las sustancias a nivel molecular , algo que no se puede disimular con productos tan básicos.

Beber grandes cantidades de agua para diluir la orina o la saliva es otro consejo popular que, desafortunadamente para aquellos que lo intentan, no funciona . Los métodos de análisis actuales son capaces de detectar las drogas en concentraciones muy bajas, lo que significa que el agua no puede esconder su presencia . Además, la dilución excesiva de la muestra puede levantar sospechas y llevar a pruebas adicionales.

Hacer deporte para sudar las sustancias tampoco es una solución efectiva. Aunque el ejercicio tiene muchos beneficios, no acelera significativamente la eliminación de drogas del organismo. Los metabolitos de las drogas no se excretan de forma relevante a través del sudor, sino que son procesados por el hígado y eliminados principalmente por la orina y la respiración.

Otro mito común es que dormir un rato antes de enfrentarse a un control puede ayudar a dar negativo. Sin embargo, dormir no acelera el metabolismo de las drogas. Aunque el cuerpo sigue procesando sustancias mientras descansamos, el tiempo que se pasa durmiendo no es suficiente para garantizar que la droga se haya eliminado por completo.

La conclusión es clara: no existe ningún truco que garantice evitar un positivo en un control de drogas de la Guardia Civil. Los controles están diseñados para ser precisos y resistentes a los intentos de manipulación. La única manera segura de no dar positivo es abstenerse de consumir sustancias ilegales o prohibidas antes de ponerse al volante.

Recordemos que estos controles no son un capricho, sino una medida necesaria para garantizar la seguridad en las carreteras. Conducir bajo los efectos de las drogas no solo pone en riesgo tu vida, sino también la de los demás. La mejor decisión que puedes tomar es no consumir y asegurarte de que siempre estás en condiciones óptimas para conducir.