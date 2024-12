En España, no existe ninguna ley que prohíba explícitamente dormir en el coche, pero tampoco se permite de forma absoluta. El acto de descansar en el interior de un vehículo está sujeto a una serie de regulaciones que dependen de factores como el lugar donde aparques, el uso que hagas del espacio público y las normativas locales.

En el marco general sobre la normativa de dormir en el interior del coche tenemos el Código de Circulación. Según este, mientras el coche esté correctamente estacionado y no interfiera con la circulación ni cause molestias, dormir dentro de él no constituye una infracción.