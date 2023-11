El envejecimiento del parque automovilístico español está siendo una de las mayores preocupaciones para muchos, ya que esto significa no solo que las emisiones medioambientales en nuestro país no cumplen por lo general con la normativa requerida por la Unión Europea, sino que además muchos españoles no tienen la capacidad o los medios suficientes para hacerse con un vehículo de última generación.

No obstante, en España hay una comunidad cuya edad media del parque automovilístico se sitúa por debajo de los 12 años (edad media en Europa). De la mano de los datos de la Asociación Madrileña de Distribuidores de Automoción (AMDA) te contamos de qué comunidad se trata.