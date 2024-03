En alguna ocasión te hemos hablado de enfermedades que no eran compatibles con la conducción o incluso de los efectos de algunos medicamentos bajo los cuales está prohibido conducir. Sin embargo, hay algunas excepciones más que deberías tener en cuenta , y es que estando de baja podrían llegar a multarte si te pillan al volante de tu coche. Te lo contamos todo a continuación.

Puede que no hayas oído nunca hablar de ella, pero existe una enfermedad que afecta a muchas personas a la hora de conducir y les impide hacerlo simplemente por miedo . Se trata de la amaxofobia , y es una enfermedad más común de lo que parece. A muchas personas que sufren de esta enfermedad les genera ansiedad ponerse al volante e incluso les entran ataques de pánico de solo pensarlo.

Además de la amaxofobia, hay otras muchas enfermedades que pueden impedirte conducir , aunque sea simplemente por encontrarte mal. No obstante, hay algunas personas que, a pesar de ello, conducen igual . En estos casos, debes saber que puedes enfrentarte a que te pongan una multa de hasta 6.000 euros si te pillan , al igual que si has consumido medicamentos que prohíben la conducción.

¿Quiere decir esto que no puedes conducir estando de baja? No del todo. Debes saber que sólo algunas enfermedades (o medicamentos que las tratan) te impiden conducir pero que si por ejemplo estás de baja por un catarro no tendrías por qué tener problema en conducir. En caso de duda, siempre puedes consultar con tu médico de cabecera o leer el prospecto de la medicación que estés tomando.

En cualquier caso, si estás de baja, te recomendamos que descanses para ponerte bien y evites ponerte al volante en aquellas situaciones en las que no sea estrictamente necesario.