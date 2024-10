El tema de las ZBE lleva muchos meses en boca de bastantes personas y en las agendas de los ayuntamientos. Muchos municipios siguen sin activarlas y en plena capital la justicia quiere tumbarla. Además, en la misma Comunidad de Madrid, Arganda del Rey ya decidió que no seguiría las directrices establecidas y no crearía una.

En medio de todo este vendaval de críticas, polémicas y controversias, el municipio madrileño de Boadilla del Monte ha activado su perímetro. Desde el pasado 19 de septiembre ya se anunció la puesta en marcha de la ZBE, aunque es bastante diferente y menos restrictiva que las que conocemos. Cabe añadir que se sitúa en pleno casco histórico de Boadilla.

Los únicos vehículos que no pueden ingresar son los coches que no puedan llevar una pegatina de la DGT. No obstante, durante los primero 6 meses no se multará a los que conduzcan por la zona. Tampoco se sancionará a aquellos ciudadanos que tengan una plaza de garaje dentro de la ZBE y los que estén dados de alta en el Impuesto de Libre Circulación de Boadilla.