Todos aquellos que sean amantes de las motos saben que los accesorios no solo son un atractivo estético, sino que juegan un papel importante en la comodidad y seguridad. Por ello, desde MOTO Club MAPFRE destacan hasta 10 accesorios que maximizan el rendimiento y el disfrute de los viajes .

Además, estos baúles pueden venderse con elementos reflectantes , lo que hará que seas más visible en la carretera. Tampoco se puede olvidar que tienen cerraduras para proteger los objetos y no interviene con la estabilidad de la moto .

Este objeto, también conocido como top-case, es un accesorio esencial , ya que permite un mayor espacio sin comprometer a la maniobrabilidad. Se trata de un comportamiento en el que puedes guardar el casco y muchos otros objetos personales, por lo que aumenta la comodidad al no tener que cargar con el casco.

Las luces LED adicionales son un accesorio muy importante para la seguridad, ya que con ellas podrás ver mejor en condiciones de poca luz y te harán más visible para el resto. Otro de los puntos positivos es que se pueden poner en muchas partes diferentes, como las luces traseras, los faros o en los laterales. Sin embargo, ten mucho cuidado, porque no todas están homologadas y podrías llevarte un disgusto con la ITV .

Hasta hace no muchos años era un elemento ilegal, pero desde 2022 se pueden llevar en el casco . La normativa cambió y, aunque son legales, se deben cumplir ciertas condiciones concretas. Por ello, la nueva ley establece lo siguiente: “Se autoriza la utilización de dispositivos inalámbricos certificados u homologados para su uso en el casco de protección de los conductores de moto y ciclomotor, con fines de comunicación o navegación , siempre que no afecte a la seguridad en la conducción.” En definitiva, el intercomunicador se puede usar para hablar con otro pasajero de la moto , otros motoristas que hagan la misma ruta o para escuchar lo que dice el GPS .

Se trata de uno de los accesorios que deberían estar incluidos en todas las motos, ya que es la definición perfecta de practicidad. Son increíbles para viajar y para el día a día, y que podrás llevar en esta red multitud de cosas en la parte trasera. Además, no ocupa demasiado espacio, así que cuando no la utilices no será una molestia.