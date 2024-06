Además, la DGT ya aprobó una serie de cambios en los motoristas y todo iba ligado al equipamiento. Por lo tanto, es un apartado fundamental no solo para el piloto sino también para el acompañante.

Es crucial tener una buena comunicación con el piloto durante el viaje. De hecho, la comunicación no solo se centra en que comentemos al piloto lo que vayamos viendo o avisarle de cualquier cosa, sino también de no ser demasiado directores. En otras palabras, no es bueno para la conducción que el copiloto esté todo el rato diciéndole al piloto lo que debe hacer.