Así pues, lo que saldrá escrito en ese mensaje es que hemos cometido una infracción y tenemos solo 24 horas para pagar. Después, los estafadores incluyen un link a una página que es clavada a la de la DGT, pero no es más que una fachada y es la verdadera trampa.

Una vez que pinchas en ese enlace, si no te das cuenta, y rellenas los datos que pide, les has puesto en bandeja a los ladrones llevarse tus datos. No obstante, la DGT ya ha informado por sus redes sociales de que todo esto es completamente falso. Con ello, ha incluido ejemplos de los posibles mensajes que podrían llegarte, para que no caigas en el anzuelo.