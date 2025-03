Un país con apenas 87.000 habitantes es normal que no haya demasiadas matriculaciones, aunque lo realmente interesante se encuentra en los modelos más vendidos, porque los tres primeros son o han sido el sueño de muchos durante bastante tiempo.

Tampoco es de extrañar que en Andorra haya marcas de lujo y deportivas, pues en 2024 poseían un PIB per cápita de más de 65.000 euros, según FMI. No obstante, que un coche sea el más vendido no solo tiene que ver con la pura estética, sino que ese nivel económico también influye considerablemente.

De hecho, un muy buen ejemplo de esa gran salud financiera de los andorranos es, precisamente, su mercado automovilístico. Pese a ser uno de los países de Europa que menos matriculaciones tiene, los poco más de 2.300 coches son verdaderas joyas. Además, aunque no es un mercado extenso, sí que es uno de los que más ingresa por unidad.