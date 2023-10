Con las nuevas normativas de emisiones que encontramos en nuestro país y en todo el mundo, la mayoría de empresas (sobre todo automovilísticas) han querido reducir la huella de carbono que dejan. Para ello, entre otras medidas, han cambiado por completo el diseño de sus vehículos y motores, para que consuman menos y lo hagan de una forma más ecológica.

Pero esto no es todo. Marcas como Pirelli (especializada en neumáticos) han querido también poner su granito de arena. Y es que, si no lo sabías, ahora puedes comprar unos neumáticos sostenibles para tu vehículo. Se trata de los Pirelli P Zero E, un neumático que contiene más de un 55% de materiales de origen natural y reciclado. Si quieres saber más, aquí tienes toda la información.