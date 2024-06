Sobre todo se incluirá en carreteras donde se pierde mucha visibilidad por la niebla. En cuanto a cuando se irán instaurando, como en todos los casos de señales, se irá haciendo poco a poco. Desde el propio organismo de la DGT ya se ha comentando que se implementarán cuando se vayan creando nuevos tramos o para reponer las señales existentes.

Estos cambios en la señalización no solo se deben a una actualización de la forma de conducir, sino también a logar una unificación de la señales. Muchas ciudades las han ido aprobando por su cuenta, por lo que genera una enorme confusión si no estás informado. No obstante, la idea principal es la de seguir mejorando la seguridad en la carretera y garantizar trayectos eficientes libres de accidentes.