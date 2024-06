En su reciente campaña de control, la DGT detectó en solo una semana a 317 niños que viajaban sin sistema de retención infantil o que lo utilizaban de manera incorrecta. Es más, desde la Unión Europea se señala que el 46% de las familias españolas no emplean los SRI adecuadamente, lo que representa el porcentaje más bajo entre todos los países que participaron en el estudio. Así pues, es muy importante concienciar sobre los riesgos que corren los niños al viajar en un coche.

Aunque para muchas familias las sillas de segunda mano son la única opción, por dinero o diferentes factores, las pruebas realizadas a sillas de este tipo revelaron que nueve de cada diez de ellas no proporcionaban la protección mínima necesaria.

Además, comprar estas sillas en otros países también tiene una amplia gama de problemas. La gran mayoría no cuenta con la seguridad requerida y no están homologadas, por lo que no podrían ser comercializadas en Europa. Por lo tanto, es poco aconsejable requerir a este tipo de mercados.